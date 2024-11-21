Названы основные причины бесплодия среди российских мужчин

Мужское бесплодие стало серьёзной проблемой в глобальном масштабе, и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около половины всех случаев бесплодия в мире связаны с мужским фактором. В России ситуация аналогична, и урологи выделяют несколько основных причин, влияющих на репродуктивное здоровье.

Как рассказал врач Артур Богатырев из Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» в интервью для Газеты.ру, одной из главных причин мужского бесплодия является варикоцеле — расширение вен семенного канатика, которое нарушает кровоснабжение яичек и снижает качество спермы. Это заболевание встречается у 15-20% мужчин.

К другим распространённым причинам бесплодия относятся инфекционные заболевания мочеполовой системы, такие как хламидиоз, гонорея, трихомониаз и другие. Они вызывают воспаление и повреждение тканей яичек, что также приводит к проблемам с фертильностью.

Ещё одной причиной бесплодия является крипторхизм — неопущение яичка в мошонку, которое часто встречается у новорождённых. Без своевременного лечения это состояние может привести к нарушению сперматогенеза и бесплодию в зрелом возрасте.

Кроме того, на развитие бесплодия могут влиять врождённые аномалии, гормональные нарушения (например, дефицит тестостерона или проблемы с гипофизом), а также возраст и генетическая предрасположенность. Проблемы с эякуляцией и другие расстройства также могут стать причиной нарушений в репродуктивной функции.

Артур Богатырев также отметил, что на мужское здоровье могут влиять внешние факторы, такие как курение, алкоголизм, перегрев (например, частые походы в сауну) и работа с токсичными веществами. Эти факторы негативно сказываются на качестве спермы и способности к зачатию.

Важно помнить, что бесплодие — это не приговор. Современная медицина предлагает эффективные методы диагностики и лечения. Одним из основных способов выявления причин бесплодия является спермограмма, которая позволяет оценить качество сперматозоидов и выявить возможные проблемы.

«Своевременное обращение к специалисту значительно увеличивает шансы на успешное лечение и зачатие», — подчеркнул врач. Богатырев добавил, что лечение мужского бесплодия может быть разнообразным, включая как медикаментозную терапию, так и хирургические вмешательства, и важно не откладывать визит к урологу.