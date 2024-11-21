Женщина с редкой болезнью думала, что худеет из-за кофе

30-летняя жительница Шотландии, Шеннон Данбар-Доу, потеряла половину своего веса из-за редкого заболевания, которое она долгое время принимала за последствия употребления кофе, сообщает Лента.ру.

Симптомы начали проявляться в мае 2022 года. Шеннон не придавала им значения, думая, что дискомфорт вызван переизбытком кофеина. Однако вскоре ситуация ухудшилась: приступы тошноты становились настолько частыми, что женщина не могла даже выйти на улицу. Из-за проблем с пищеварением она ела только два печенья в день. За шесть месяцев Шенон потеряла значительную часть своего веса.

Изначально врачи диагностировали у неё расстройство пищевого поведения и даже заподозрили анорексию. Женщину госпитализировали и принудительно кормили в течение двух недель, но её состояние не улучшалось. После повторного обследования врачи установили, что у Шеннон гастропарез — редкое заболевание, которое нарушает моторную функцию желудка и затрудняет переваривание пищи.

Из-за этого Шеннон теперь вынуждена питаться через специальный зонд. Чтобы восстановить нормальную работу желудка, ей необходимо пройти операцию по установке устройства, которое поможет улучшить переваривание пищи. Стоимость операции составляет около 6,3 миллиона рублей. Семья Шеннон уже начала искать способы собрать средства для лечения, поскольку болезнь требует длительного и дорогостоящего лечения.