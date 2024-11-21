Патологический перфекционизм: как стремление к идеалу вредит здоровью

Учёные из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) и Новосибирского государственного университета впервые в мире провели исследование влияния различных типов перфекционизма на профессиональное выгорание и здоровье человека. Результаты исследования выявили, что патологический перфекционизм может стать серьёзной угрозой для здоровья.

Как сообщила пресс-служба НГПУ информационному агентству ТАСС, патологический перфекционизм вызывает значительный стресс, который связан с повышением артериального давления и нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. Исследователи подчеркнули, что своевременное выявление такой психологической особенности может помочь предотвратить развитие этих заболеваний.

В отличие от патологического, нормальный перфекционизм может быть даже полезен. Он способствует достижению целей и уверенности в своих силах. Однако люди с крайней формой перфекционизма часто не могут адекватно оценивать свои достижения и подвержены профессиональному выгоранию. Это состояние приводит к постоянному стрессу, что увеличивает риски для здоровья.

Исследование основывалось на опросе более 100 человек из различных профессиональных сфер, таких как педагогика, медицина, психология, услуги, инженерия и искусство. Возраст участников варьировался от 20 до 77 лет. Для анализа использовался адаптированный «Опросник оценки выгорания» Кристины Маслач, дополненный методикой Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева.

Результаты исследования показывают, что определение типа перфекционизма может помочь прогнозировать риск профессионального выгорания и связанных с ним заболеваний. Это открывает возможности для разработки стратегий профилактики и улучшения состояния людей.

Учёные подчеркивают важность своевременной оценки и разработки индивидуальных стратегий борьбы со стрессом. Это может существенно повысить качество жизни людей и снизить риски для их здоровья.