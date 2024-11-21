Для борьбы со стрессом россияне выбирают антидепрессанты вместо БАДов

В последние месяцы россияне все чаще отдают предпочтение антидепрессантам, оставляя позади успокоительные биологически активные добавки (БАДы). Этот тренд объясняется стремлением к более быстрому и значимому эффекту, что подтверждают данные маркетингового агентства DSM Group. Генеральный директор компании Сергей Шуляк в интервью РИА «Новости» отметил, что за девять месяцев 2024 года продажи антидепрессантов в упаковках в России увеличились на 18%.

Переход от БАДов к антидепрессантам обусловлен изменением подхода к лечению нервных расстройств. Если ранее многие россияне использовали БАДы для решения легких проблем с нервной системой, то теперь все больше людей обращаются за помощью к психотерапевтам и психиатрам. Специалисты назначают более действенные лекарственные препараты, которые требуют рецепта и обеспечивают более выраженный терапевтический эффект.

БАДы, по словам Шуляка, содержат только легкие компоненты, которые не всегда справляются с серьезными симптомами. В отличие от них, антидепрессанты обладают более мощным воздействием на организм, что делает их предпочтительным выбором для пациентов, желающих быстро улучшить свое психоэмоциональное состояние.

Эксперты подчеркивают, что рост популярности антидепрессантов также связан с увеличением осведомленности населения о психическом здоровье и доступности специализированной помощи.

Несмотря на очевидные преимущества антидепрессантов, специалисты напоминают о важности ответственного подхода к их применению. Лекарственные препараты должны назначаться исключительно врачом, с учетом индивидуальных особенностей пациента и возможных побочных эффектов.