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21 ноября, 15:36

Татьяна Навка показала новый образ Петра Чернышёва, который возвращается на лёд

Фигуристы позировали для нового ледового шоу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / navka_show

Фигуристы позировали для нового ледового шоу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / navka_show

53-летний фигурист Пётр Чернышёв, вдовец звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, вновь выходит на лёд после тяжелой утраты, сообщают «The VOICE mag» со ссылкой на соцсети Навки.

Заворотнюк в течение пяти лет боролась с глиобластомой, одной из самых агрессивных форм рака мозга. Несмотря на усилия российских и зарубежных медиков, актрисе не удалось победить болезнь.

Пока Анастасия болела, Чернышёв активно работал, чтобы обеспечить лечение супруги. Теперь он возвращается к профессиональной деятельности и готовится к участию в новом шоу Татьяны Навки «Щелкунчик», премьера которого состоится 20 декабря. В этом ледовом спектакле Чернышев и Навка исполнят роли родителей Мари и Фрица.

На недавней фотосессии Татьяна Навка предстала в кадре в розово-зеленом платье с эффектными украшениями, а Чернышев был одет в фиолетовый костюм и зеленый плащ. Фигурист позировал как с партнершей, так и в одиночку.

Поклонники Чернышёва отметили его отличную физическую форму и выразили восхищение его талантом и силой духа. «Какой ты талант, Петр! Настенька очень гордится тобой!» — писали они в комментариях. Многие рады видеть его возвращение на лёд и благодарят Татьяну за поддержку.

Кроме того, Навка воссоединилась с бывшим партнёром Романом Костомаровым, с которым она завоевала олимпийское золото. Вместе они стали судьями нового сезона шоу «Ледниковый период», что добавляет интриги в их профессиональную деятельность.

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Напоминаем, что не так давно Пётр Чернышёв принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0» в Москве. Это было его первое выступление после смерти его супруги.

Александра Журавская
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