Политолог после встречи Путина с главой ФНС объяснил, почему налоговая система РФ — лучшая в мире

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем ФНС России Даниилом Егоровым указал на эффективность работы налоговой службы. В частности, глава государства обратил внимание на изменения, которые внесены в налоговое законодательство РФ, отметил в разговоре с Life.ru политолог, доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«У нас одна из самых открытых, прозрачных и одна из самых совершенных налоговых систем в мире потому, что эта система справедливая. В соответствии с теми изменениями, которые внесены в наше налоговое законодательство, с 2025 года будет действовать прогрессивная шкала, где значительная часть налогов будет ложиться на людей, которые имеют солидные личные и корпоративные доходы. Президент обратил особое внимание на расширение практики вычетов для этих категорий граждан. Рост числа собранных налогов в первую очередь говорит об эффективности работы налоговой службы, и президент это подчеркнул», — пояснил политолог, добавив, что сбор налогов — это серьёзный труд.

Также эксперт назвал рост количества собранных налогов хорошим признаком, ведь они собираются с официальных доходов. По словам Манойло, значительная часть экономики РФ находится в белом секторе и бизнесу выгодно декларировать свои доходы и платить с них налоги. Такая же ситуация обстоит и с гражданами РФ, которые являются наёмными работниками.

«Гибкость нашей налоговой системы делает её лучшей в мире. Прогрессивная шкала, которая меняется в зависимости от доходов, тоже очень удобная. Люди, которые зарабатывают мало, не будут испытывать серьёзного налогового давления. А те, кто зарабатывает много, владельцы бизнеса, будут платить больше, но для них это не столь критично потому, что это не последние деньги», — указал эксперт.

Кроме того, специалист отметил, что отметка ставки в 22% в РФ несравнима с теми показателями, которые действуют во многих странах Европы. Российская налоговая система очень удобная, а пользоваться вычетами можно быстро и эффективно, заключил собеседник Life.ru.