Соломон против зла: В Турции найден уникальный амулет

В ходе раскопок в древнем турецком городе Адрианополе учёные сделали поразительное открытие, о котором рассказало издание Live Science. Они обнаружили бронзовый амулет, датированный V веком нашей эры.

На артефакте изображён царь Соломон, восседающий на коне и поражающий копьём дьявола. Этот сюжет не просто так выбран для иллюстрации — он обладает глубоким символическим значением. На обеих сторонах бронзового кулона можно увидеть надписи на древнегреческом языке.

В христианской традиции Соломон часто ассоциируется с победой добра над злом. Его мудрость и власть делают его образ символом того, как свет побеждает тьму. Изображение царя, побеждающего демона, подчёркивает эту идею и служит мощным оберегом.

На одной стороне амулета выгравирована древнегреческая надпись: «Господь победил зло». Эта фраза выражает глубокую веру в высших сил и надежду на победу добра над злом. На другой стороне амулета указаны имена четырех архангелов: Азраила, Гавриила, Михаила и Исрафила. Они часто встречаются в исламской и христианской традиции и символизируют божественную защиту.

Адрианополис, где был найден амулет, имеет богатую историю. Город был основан еще в древние времена и играл важную роль в римский период. В нем сохранились остатки церквей, бань, крепостей, театра и захоронений. Находка амулета свидетельствует о том, что жители Адрианополя были глубоко верующими людьми и придавали большое значение религиозным символам.

Возможно, хозяином кулона был солдат. Такое предположение основано на том, что амулет был найден в месте, связанном с военной деятельностью. Бойцы часто носили талисманы, которые, как они верили, защищали их в бою.