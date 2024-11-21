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21 ноября, 16:12

Сезонный каток из нечистот в Дудинке: жители ждут решения проблемы

Жители Дудинки в Красноярском крае вновь столкнулись с ежегодной проблемой — дворовые территории превратились в каток из нечистот. С наступлением холодов жители вынуждены ходить по льду, сообщают «Вести».

Ситуация становится особенно острой на улице Щорса, там местные жители жалуются на неудобства, вызванные регулярными подтоплениями. В этом году ситуация усугубилась: во дворе забил горячий ключ, и аварийные службы не реагировали несколько дней. Ситуация усугубляется неприятным запахом, который исходит от воды. «Ходить невозможно, приходиться обходить по этому льду. Я как бы ещё молодая, а бабульки, которые наши, а с колясками, а та же скорая, ну ладно пожарка проедет», — переживает жительница дома №1 Елена Сергейчик.

Проблема для Дудинки не нова. По словам начальника технического отдела комитета ЖКХ администрации города Александра Леоненко, течь центральной канализации под домами на улицах Дудинская и Щорса вызвана ветхостью тепловых сетей. Управляющая компания уже начала ремонтные работы, обещает вскоре устранить течь и очистить дворы от снега и льда.

Жители надеются, что власти обратят внимание на эту ситуацию и предпримут необходимые меры, чтобы избежать повторения проблемы в будущем. Вопрос о том, как свайное основание домов на вечной мерзлоте выдержит такие потопы, остается открытым, но ясно одно — проблема требует срочного и комплексного подхода.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Александра Журавская
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