У Джей Ло роман с телохранителем, пишут СМИ

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания из-за слухов о новом романе с телохранителем. После расставания с актером Беном Аффлеком, с которым она вновь связала себя узами брака в 2022 году, Лопес была замечена в обществе молодого спортивного мужчины во время прогулок в Великобритании.

По словам источников, близких к ситуации, Лопес не стремится к серьезным отношениям, но это не мешает ей наслаждаться флиртом. Инсайдеры утверждают, что певица проявляет интерес к своему телохранителю, что, по её мнению, может вызвать ревность у Аффлека. «Джен сейчас не встречается активно, но это не значит, что она не может развлекаться», — отметил один из источников.

Лопес публично заявила, что не ищет новых отношений после многочисленных неудачных браков и сосредоточена на работе и детях. Она призналась, что её нынешняя ситуация «одинокая, незнакомая, пугающая, грустная» и «отчаянная», добавив, что «быть в отношениях» не определяет её.

Несмотря на слухи, источники из окружения певицы утверждают, что её телохранитель женат и не может быть новой пассией Лопес. Однако поклонники не перестают обсуждать возможный роман звезды.

Бен Аффлек также нарушил молчание о своей бывшей жене после разрыва. Он похвалил её «впечатляющую» игру в фильме Unstoppable, где Лопес исполнила роль Джуди, матери рестлера Энтони Роблеса. Аффлек был продюсером этого проекта.

Дженнифер Линн Лопес, известная как Джей Ло — американская знаменитость, которая проявила себя в различных творческих сферах. Она успешна как актриса, певица и танцовщица, а также является продюсером. Среди фильмов с её участием — «Свадебный переполох», «С меня хватит» и «Стриптизёрши», а её самые известные треки — On The Floor, Booty и Papi. Также она удостоена звезды на «Аллее славы».