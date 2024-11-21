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21 ноября, 16:31

«Роскосмос» показал фотографию обрушившегося на Москву шторма со спутника

Снимок со спутника. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Снимок со спутника. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Роскосмос» показал снимок шторма, который обрушился на Москву в четверг, 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Спутники «Роскосмоса» следят за штормом, который сегодня обрушился на столицу. В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра действует оранжевый уровень погодной опасности», — указано в сообщении.

Снимок был сделан со спутника «Метеор-М». Синоптики предупредили, что порывы ветра могут достигать до 25 метров в секунду. Кроме того, ожидаются осадки до половины месячной нормы.

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А ранее Life.ru сообщал, что 21 ноября в Москве ожидаются сильный дождь и резкие порывы ветра. К вечеру температура воздуха опустится до двух градусов, предупредили в Гидрометцентре.

Дарья Нарыкова
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