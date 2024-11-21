«Роскосмос» показал фотографию обрушившегося на Москву шторма со спутника

«Роскосмос» показал снимок шторма, который обрушился на Москву в четверг, 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.



«Спутники «Роскосмоса» следят за штормом, который сегодня обрушился на столицу. В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра действует оранжевый уровень погодной опасности», — указано в сообщении.

Снимок был сделан со спутника «Метеор-М». Синоптики предупредили, что порывы ветра могут достигать до 25 метров в секунду. Кроме того, ожидаются осадки до половины месячной нормы.