«Наш имидж рухнет»: Hennessy охватила масштабная забастовка

Персонал французского коньячного дома Hennessy начал небывалую забастовку после того, как Китай ввёл таможенные пошлины на бренди в бутылках из стран ЕС. Об этом сообщает портал Sud Ouest.

Забастовка стартовала в департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания) в западной части страны. Работники недовольны реакцией компании, которая решила поставлять коньяк в бочках и разливать его уже на месте, чтобы соблюсти новые правила. Сотрудники полагают, что планы начальства «угрожают занятости на местном уровне» и поспособствуют росту подделок напитка. В результате Hennessy грозит ухудшение репутации. В акции приняли участие около 600 из 1300 служащих.

«Мы перестанем быть продуктом Made in France, наш имидж рухнет», — посетовал один из представителей профсоюза.

Национальное межпрофессиональное коньячное бюро (BNIC) заявило, что некоторые компании могут быть вынуждены изучить все возможности, которые позволили бы им сохранить присутствие на рынке КНР. Первые поставки коньяка в Китай в виде балка намечены на 15 декабря, сообщает Charente Libre.

Пекин ввёл повышенные пошлины на европейский бренди в размере 30,6–39% 11 октября. Это решение принято в связи с решением Евросоюза увеличить ввозные пошлины на китайские электрокары.