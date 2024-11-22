Отважный телеведущий поймал змею в салоне самолёта в Австралии

Телеведущий Андре Ререкура поймал змею, которая случайно заползла в воздушное судно. Как сообщает портал Australian Broadcasting Corporation, инцидент произошёл в самолете авиакомпании Virgin Australia. Тот должен был выполнить рейс из Брума в Перт, когда пассажиры обнаружили в салоне рептилию.

Змея заползла в салон самолёта во время посадки пассажиров на борт. Её заметил один из пассажиров, и на борту начался хаос. Она оказалась под ногами телеведущего и любителя природы Андре Ререкура. Не раздумывая, он поймал рептилию и вынес за пределы судна, предотвратив возможную эвакуацию и задержку рейса.

«Думаю, все были счастливы, что смогли остаться в самолете, и что змея в безопасности», — поделился своими впечатлениями Ререкура.

Мужчина описал рептилию неядовитой и безвредной, уточнив, что питоны часто встречаются на севере Австралии, особенно в жаркие летние месяцы. Его смелый поступок был встречен аплодисментами со стороны других пассажиров и бортпроводников. В качестве награды за героизм бортпроводники предложили ему бесплатный напиток. Новость о произошедшем быстро разлетелась по социальным сетям.

Андре Ререкура — телеведущий, видеооператор и серфер, живущий в Эксмуте, Западная Австралия. Андре питает огромную страсть к океану. Большую часть своей жизни он работал под водой и на поверхности океана как видеооператор.