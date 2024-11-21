Путин указал на ошибку США

США допустили ошибку, когда в 2019 году в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал Life.ru, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988-го. Документ позволил ликвидировать целый класс вооружений, но позже США решили разорвать соглашение. Путин в 2019 году тоже подписал закон о приостановке ДРСМД. Позже стало известно, что Штаты не только производят, но и завозят ракеты в другие страны. В ответ на это глава РФ призвал начать производить и, возможно, размещать РСМД.