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21 ноября, 17:42

Путин указал на ошибку США

Путин назвал ошибкой для США выход из ДРСМД в 2019 году

США допустили ошибку, когда в 2019 году в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — указал глава государства.

Россия будет решать вопрос с РСМД в зависимости от действий противника, добавил президент.

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Как сообщал Life.ru, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988-го. Документ позволил ликвидировать целый класс вооружений, но позже США решили разорвать соглашение. Путин в 2019 году тоже подписал закон о приостановке ДРСМД. Позже стало известно, что Штаты не только производят, но и завозят ракеты в другие страны. В ответ на это глава РФ призвал начать производить и, возможно, размещать РСМД.

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Life.ru

Никита Никонов
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