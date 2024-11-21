Госдума не сочла нужным уточнять понятие валежника

Госдума отклонила законопроект, который предлагал закрепить в Лесном кодексе чёткое определение валежника. По мнению депутатов, необходимости в этом нет, поскольку понятие уже прописано в приказах Минприроды.

«Отклонить законопроект», — сказано в пояснении, опубликованном на сайте Госдумы.

Законопроект был внесён на рассмотрение депутатами ЛДПР в марте этого года. Они указывали, что, хотя Лесной кодекс разрешает гражданам собирать валежник бесплатно для собственных нужд, в ряде регионов эта возможность сильно ограничена. Например, где-то запретили использовать любые инструменты, включая топоры и пилы, а также обязали заранее уведомлять власти о походе в лес, при этом длина собираемого бревна не должна превышать одного метра.

Инициаторы предлагали уточнить, что валежник — это древесные остатки, лежащие на земле и не являющиеся порубочными отходами, а также разрешить его сбор с использованием ручных и лёгких бензопил.