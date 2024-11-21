Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. В 2025 году доходы бюджета составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона.

Приоритетами бюджета станут выполнение социальных обязательств, безопасность, технологический суверенитет и развитие инфраструктуры. Расходы на социальную политику в 2025-2027 годах составят около 21 триллиона рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на публичные обязательства в 2025 году — 1,634 триллиона рублей.

В 2026 году доходы вырастут до 41,841 триллиона, а расходы — до 44,022 триллиона, с дефицитом 0,9% ВВП. В 2027 году ожидаются доходы в 43,154 триллиона и расходы в 45,915 триллиона, с дефицитом 1,1% ВВП.

Основные источники финансирования дефицита — внутренние госзаимствования. Фонд национального благосостояния (ФНБ) на начало 2025 года составит 11,055 триллиона рублей и вырастет до 14,927 триллиона к 2027 году. Верхний предел внутреннего госдолга на начало 2026 года составит 29,386 триллиона рублей, внешнего — 61,1 миллиарда долларов.