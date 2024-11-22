Период военной службы перестанет учитываться при сроке действия ЕГЭ

Правительство России поддержало законопроект, который предлагает не учитывать период военной службы в четырёхлетнем сроке действия Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Документы к инициативе опубликованы в электронной базе Госдумы.

«Принятие законопроекта позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов», — указано в пояснительной записке к законопроекту, который внесли на рассмотрение депутаты от ЛДПР.

Проект предлагает внести изменения в статью 70 федерального закона «Об образовании в РФ» и исключить периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации из срока действия результатов ЕГЭ. Результаты экзамены считаются действительными в течение четырёх лет с момента его сдачи. Так, баллы ЕГЭ 2024 года могут быть приняты при поступлении в 2028 году. Законопроект имеет социальную значимость, подчеркнули в правительстве.