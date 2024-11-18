А так можно было? Проваливший ЕГЭ выпускник решил судиться со школой
В Курске выпускник хочет отсудить у своей школы 100 тысяч за проваленный ЕГЭ
Выпускник школы подал иск к учебному заведению, требуя компенсацию в размере 100 тыс. рублей за подбитый глаз и неудачную сдачу ЕГЭ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.
18-летний юноша обратился в суд в Курске, объяснив, что ни учителя, ни руководство школы не предоставили ему необходимую помощь в подготовке к экзамену после того, как он оказался на больничном. Сам инцидент произошёл в январе 2024 года в результате конфликта с одноклассником, который ударил его в глаз, причинив вред здоровью.
По словам истца, он был вынужден приостановить подготовку к экзаменам на срок не менее 21 дня, что негативно сказалось на его результатах. Выпускник также отметил, что до сих пор принимает лекарства, испытывает проблемы со сном и чувство тревоги. В своем иске он указал на негативное отношение со стороны администрации и преподавателей после произошедшего.
Kandinsky 3.1 / Life.ru