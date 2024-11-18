А так можно было? Проваливший ЕГЭ выпускник решил судиться со школой

Выпускник школы подал иск к учебному заведению, требуя компенсацию в размере 100 тыс. рублей за подбитый глаз и неудачную сдачу ЕГЭ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

18-летний юноша обратился в суд в Курске, объяснив, что ни учителя, ни руководство школы не предоставили ему необходимую помощь в подготовке к экзамену после того, как он оказался на больничном. Сам инцидент произошёл в январе 2024 года в результате конфликта с одноклассником, который ударил его в глаз, причинив вред здоровью.