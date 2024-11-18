Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 08:15

А так можно было? Проваливший ЕГЭ выпускник решил судиться со школой

В Курске выпускник хочет отсудить у своей школы 100 тысяч за проваленный ЕГЭ

Выпускник школы подал иск к учебному заведению, требуя компенсацию в размере 100 тыс. рублей за подбитый глаз и неудачную сдачу ЕГЭ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Школа, уборка и семейные ссоры: Подростки рассказали, что их достало в поведении родителей
Школа, уборка и семейные ссоры: Подростки рассказали, что их достало в поведении родителей

18-летний юноша обратился в суд в Курске, объяснив, что ни учителя, ни руководство школы не предоставили ему необходимую помощь в подготовке к экзамену после того, как он оказался на больничном. Сам инцидент произошёл в январе 2024 года в результате конфликта с одноклассником, который ударил его в глаз, причинив вред здоровью.

По словам истца, он был вынужден приостановить подготовку к экзаменам на срок не менее 21 дня, что негативно сказалось на его результатах. Выпускник также отметил, что до сих пор принимает лекарства, испытывает проблемы со сном и чувство тревоги. В своем иске он указал на негативное отношение со стороны администрации и преподавателей после произошедшего.

Триллер в томской школе: Дверная ручка отправила в больницу сразу двух детей
Триллер в томской школе: Дверная ручка отправила в больницу сразу двух детей

А ранее живущую в Испании россиянку Елену Волкову лишили родительских прав из-за её критики одной из лучших школ страны по версии Forbes.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Законы
  • Образование
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar