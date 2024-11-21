В Москве стартовала всероссийская акция «Ёлка желаний»
В Москве стартовал седьмой сезон «Ёлки желаний». Как рассказал на пресс-конференции председатель правления Российского движения детей и молодёжи Артур Орлов, за время существования акции было исполнено около 210 тысяч детских желаний.
«В преддверии новогодних праздников вместе с нашими коллегами — Росмолодежь. Добро — Движение первых открывает акцию «Ёлка желаний», которая приносит самое дорогое для наших деток и воплощает мечты», — сообщил Орлов.
По его словам, за шесть лет 88 тысяч человек стали исполнителями желаний. Он рассказал, что в этом году в проекте появилась новая категория участников — дети из приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей.
Руководитель акции Тимур Сафин добавил, что теперь к проекту смогут присоединиться и соотечественники за рубежом. На базах Русских домов установят ёлки, чтобы зарубежные участники могли исполнить желания детей, живущих в России.
Сафин подчеркнул, что внимание уделят также ребятам из освобождённых территорий. Организаторы намерены помочь всем желающим доставить подарки. Для этого в Москве создадут центральный склад, который обеспечит логистику.
В данной акции ежегодно принимает участие и президент России Владимир Путин. В прошлом году в рамках «Ёлки желаний» он исполнил желание восьмилетней девочки с особенностями здоровья. Кристина Син из Южно-Сахалинска мечтала увидеть озеро Байкал, и благодаря главе государства она смогла там побывать.
Telegram / Единая Россия