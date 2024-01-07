"Байкал, привет, я счастлива!": Путин исполнил ещё одну мечту ребёнка в рамках "Ёлки желаний"

Президент России Владимир Путин в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" исполнил желание восьмилетней девочки с особенностями здоровья. Кристина Син из Южно-Сахалинска мечтала увидеть озеро Байкал, и благодаря главе государства она смогла там побывать. В начале января школьница вместе с родителями прилетела в Иркутскую область. Кадры их путешествия были показаны в эфире телеканала "Россия 24".