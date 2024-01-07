"Байкал, привет, я счастлива!": Путин исполнил ещё одну мечту ребёнка в рамках "Ёлки желаний"
Путин исполнил мечту школьницы, попросившей путёвку на озеро Байкал
Президент России Владимир Путин в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" исполнил желание восьмилетней девочки с особенностями здоровья. Кристина Син из Южно-Сахалинска мечтала увидеть озеро Байкал, и благодаря главе государства она смогла там побывать. В начале января школьница вместе с родителями прилетела в Иркутскую область. Кадры их путешествия были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Путин исполнил мечту школьницы, попросившей путёвку на озеро Байкал. Видео © "Россия 24"
"Байкал, привет! Я счастлива", — поделилась впечатлениями Кристина.
В рамках путешествия девочка познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее "Тальцы". Также для семейства Син провели экскурсию в посёлок Листвянка, Байкальский музей Сибирского отделения Российской академии наук и познакомили с эндемиками самого глубокого озера планеты — нерпами.
Ранее Лайф сообщал, что Путин в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил желание двух других детей. Так, 13-летняя школьница из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей, и это сбылось. Ради телефонного разговора с Ксюшей президент прервал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Также благодаря российскому лидеру сбылась мечта у 11-летнего мальчика из Костромской области — Никита хотел побывать в Эрмитаже. Всего президент снял с "Ёлки желаний" три открытки детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
ТАСС / Михаил Терещенко