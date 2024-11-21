Премьер-министр Великобритании Кир Стармер усиливает свои воинственные заявления в адрес России, что свидетельствует о его непонимании реального положения дел в украинском конфликте. Такое мнение высказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу TRT World.

По словам Келина, ранее глава британского правительства избегал резкой риторики по России и Украине. Однако в последние дни, столкнувшись с критикой внутри страны, он стал активно призывать к увеличению военных расходов и усилению помощи Киеву.

«С точки зрения внешней политики, я могу сказать, что изначально он (Стармер. — прим. Life.ru.) не делал «ястребиных» заявлений по поводу России и Украины. Однако в последние дни после определённой критики в свой адрес он, конечно, настаивает на том, что все западные страны, в том числе Великобритания, должны увеличить военный потенциал, должны предоставлять Украине больше помощи. Это подводит меня к выводу, что он не осознаёт реальную ситуацию», — подчеркнул посол.

Келин также отметил, что внутри страны планы Стармера по стимулированию экономического роста не получили должной поддержки населения, что указывает на снижение его популярности.