«Не осознаёт ситуацию»: Посол раскритиковал «ястребиную» риторику Стармера
Посол в Лондоне Келин: Стармер не осознаёт положение дел в украинском конфликте
Кир Стармер. Обложка © X / Keir Starmer
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер усиливает свои воинственные заявления в адрес России, что свидетельствует о его непонимании реального положения дел в украинском конфликте. Такое мнение высказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу TRT World.
По словам Келина, ранее глава британского правительства избегал резкой риторики по России и Украине. Однако в последние дни, столкнувшись с критикой внутри страны, он стал активно призывать к увеличению военных расходов и усилению помощи Киеву.
«С точки зрения внешней политики, я могу сказать, что изначально он (Стармер. — прим. Life.ru.) не делал «ястребиных» заявлений по поводу России и Украины. Однако в последние дни после определённой критики в свой адрес он, конечно, настаивает на том, что все западные страны, в том числе Великобритания, должны увеличить военный потенциал, должны предоставлять Украине больше помощи. Это подводит меня к выводу, что он не осознаёт реальную ситуацию», — подчеркнул посол.
Келин также отметил, что внутри страны планы Стармера по стимулированию экономического роста не получили должной поддержки населения, что указывает на снижение его популярности.
Тем временем экс-лидер лейбористов Корбин призвал Стармера объяснить атаку РФ ракетами Storm Shadow. Он пояснил, что осуждает действия России на Украине, но считает долгом остальных государств усадить конфликтующие стороны за стол переговоров. Но вместо этого Лондон рискует жизнями людей и лишь подливает масла в огонь.