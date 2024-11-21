В Кремле обозначили цели Армии России по продвижению в ДНР
Песков: Российские войска продолжают движение к границам ДНР 1991 года
В Кремле подтвердили, что одной из целей российской армии является выход на границы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости».
По словам Пескова, территория ДНР была признана Российской Федерацией и включена в её состав в рамках границ, существовавших на момент 1991 года.
«Ещё предстоит выйти на эти границы. Специальная военная операция продолжается», — отметил он.
Ранее советник главы ДНР Кимаковский заявил, что армия Украины терпит полное фиаско на всей линии фронта. ВСУ обречены на провал, если Запад не начнёт включаться в военные действия физически. Украина попала в условия, когда сделать что-либо невозможно и приходится отступать.
VK / Минобороны РФ