В Кремле обозначили цели Армии России по продвижению в ДНР

В Кремле подтвердили, что одной из целей российской армии является выход на границы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости».

По словам Пескова, территория ДНР была признана Российской Федерацией и включена в её состав в рамках границ, существовавших на момент 1991 года.

«Ещё предстоит выйти на эти границы. Специальная военная операция продолжается», — отметил он.