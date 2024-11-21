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21 ноября, 20:42

В Кремле обозначили цели Армии России по продвижению в ДНР

Песков: Российские войска продолжают движение к границам ДНР 1991 года

В Кремле подтвердили, что одной из целей российской армии является выход на границы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости».

По словам Пескова, территория ДНР была признана Российской Федерацией и включена в её состав в рамках границ, существовавших на момент 1991 года.

«Ещё предстоит выйти на эти границы. Специальная военная операция продолжается», — отметил он.

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Ранее советник главы ДНР Кимаковский заявил, что армия Украины терпит полное фиаско на всей линии фронта. ВСУ обречены на провал, если Запад не начнёт включаться в военные действия физически. Украина попала в условия, когда сделать что-либо невозможно и приходится отступать.

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VK / Минобороны РФ

Тимур Хингеев
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