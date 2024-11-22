Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 21:41

Пентагон высказался о поставках противопехотных мин Украине

США не готовы объявить о дополнительных поставках противопехотных мин Украине

США не готовы объявить о поставках дополнительных партий противопехотных мин Украине, но не исключают такой возможности, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

«Что касается дальнейших пакетов, то мне нечего сообщить заранее, но мы взяли на себя обязательство. Могут ли они быть предоставлены в будущих пакетах? Конечно», — отметила Сингх.

Она также подтвердила, что противопехотные мины уже вошли в один из пакетов американской помощи Украине, который был объявлен в среду.

На Западе раскрыли проблему Украины, которую не решат деньги и США
На Западе раскрыли проблему Украины, которую не решат деньги и США

Недавно президент США Джо Байден дал разрешение на поставку противопехотных мин на Украину. При этом решение противоречит политике американского лидера, который в 2022 году объявил о сокращении использования данного вида вооружения и фактически отказался от его применения за пределами Корейского полуострова.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zanger Zheleznogorov

Анатолий Цейко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar