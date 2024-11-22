Пентагон высказался о поставках противопехотных мин Украине
США не готовы объявить о дополнительных поставках противопехотных мин Украине
США не готовы объявить о поставках дополнительных партий противопехотных мин Украине, но не исключают такой возможности, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.
«Что касается дальнейших пакетов, то мне нечего сообщить заранее, но мы взяли на себя обязательство. Могут ли они быть предоставлены в будущих пакетах? Конечно», — отметила Сингх.
Она также подтвердила, что противопехотные мины уже вошли в один из пакетов американской помощи Украине, который был объявлен в среду.
Недавно президент США Джо Байден дал разрешение на поставку противопехотных мин на Украину. При этом решение противоречит политике американского лидера, который в 2022 году объявил о сокращении использования данного вида вооружения и фактически отказался от его применения за пределами Корейского полуострова.
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