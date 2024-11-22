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21 ноября, 23:58

На Украине внезапно отменили заседание Рады

Заседание Верховной рады Украины, запланированное на 22 ноября, отменено

Запланированное на 22 ноября заседание Верховной рады Украины не состоится. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своих соцсетях.

«Заседание Рады завтра не состоится. Должен был быть час вопросов правительству, но теперь спросить правительство об их глупых решениях не удастся», — написал он, не уточнив причины отмены.

Гончаренко также добавил, что следующее заседание парламента будет проведено в декабре.

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Ранее в Раде назвали условия для заморозки конфликта. Как заявлялось, Киев может согласиться на прекращение огня при условии предоставления гарантий безопасности, включающих членство в НАТО.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Анатолий Цейко
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