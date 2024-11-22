На Украине внезапно отменили заседание Рады

Запланированное на 22 ноября заседание Верховной рады Украины не состоится. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своих соцсетях.

«Заседание Рады завтра не состоится. Должен был быть час вопросов правительству, но теперь спросить правительство об их глупых решениях не удастся», — написал он, не уточнив причины отмены.

Гончаренко также добавил, что следующее заседание парламента будет проведено в декабре.

Ранее в Раде назвали условия для заморозки конфликта. Как заявлялось, Киев может согласиться на прекращение огня при условии предоставления гарантий безопасности, включающих членство в НАТО.