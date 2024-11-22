Казахстан усиливает меры безопасности из-за конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился принять неотложные меры для обеспечения защиты стратегических военных и гражданских объектов из-за ситуации вокруг Украины. Соответствующее указание адресовано администрации главы государства, кабинету министров, силовым структурам и акимам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в своих соцсетях.

В заявлении пресс-секретарь подчеркнул, что для Казахстана приоритетом остаются стабильность, порядок и соблюдение законов. Он также напомнил, что страна неоднократно выступала за прекращение боевых действий между «славянскими народами» и считает переговоры единственным способом достижения мира.

По словам Уали, председатели обеих палат парламента были информированы о предпринятых шагах.