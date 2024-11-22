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22 ноября, 02:51

Авианосец США George Washington возвращается на службу в Японию

Kyodo: В Японию для базирования прибыл атомный авианосец George Washington

Авианосец Джордж Вашингтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greg Meland

Авианосец Джордж Вашингтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greg Meland

Американский атомный авианосец George Washington прибыл на военно-морскую базу в Йокосуке, расположенную в префектуре Канагава, для долгосрочного размещения. Об этом информирует агентство Kyodo.

Судно сменит находившийся ранее в этой гавани авианосец Ronald Reagan. Возвращение George Washington в Японию стало первым за последние девять с половиной лет. Ранее этот корабль уже находился на базе с 2008 по 2015 годы.

George Washington стал первым атомным авианосцем ВМС США, закреплённым на постоянной основе в порту Йокосука. Впоследствии судно отправили в Соединённые Штаты, где оно прошло капитальный ремонт и обновление оборудования.

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Тимур Хингеев
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