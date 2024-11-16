Министр иностранных дел Японии приехал на Украину для встречи с Зеленским
Глава Министерства иностранных дел Японии Такэси Ивая. Обложка © flickr / The International Institute for Strategic Studies
Глава Министерства иностранных дел Японии Такэси Ивая прибыл на Украину в субботу. Как сообщает агентство KYODO, визит не был анонсирован заранее.
Ивая прибыл в страну на поезде через Польшу. Ожидается, что в ходе визита японский министр встретится с украинским коллегой и заявит о продолжении поддержки Киева, особенно на фоне избрания Дональда Трампа президентом США, который ранее заявлял о намерении завершить украинский конфликт.
Также планируется встреча Иваи с Владимиром Зеленским. Это первый визит Иваи на Украину после его назначения на пост главы МИД Японии 1 октября.
Ранее Такэси Ивая заявил, что Япония продолжит санкционную политику в отношении России из-за украинского конфликта, хотя обращение президента РФ Владимира Путина к японским властям позвучало на «Валдае» в позитивном ключе. Напомним, Путин призвал Японию перестать проводить продиктованную США политику и восстановить отношения с Россией.