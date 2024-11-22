Осуждённый на 13 лет экс-замгубернатора Петербурга лишился миллиардного имущества
Суд арестовал имущество экс-замглавы Петербурга Лавленцева на почти 1 млрд рублей
Владимир Лавленцев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Суд в Москве наложил арест на имущество бывшего заместителя губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимира Лавленцева. Общая сумма активов, находящихся под арестом, составляет порядка 1 миллиарда рублей. Об этом говорится в приговоре, который оказался в распоряжении ТАСС.
«На имущество Лавленцева наложен обеспечительный арест на общую сумму 992 миллиона 195 тысяч рублей. Обеспечительный арест сохранить до вступления в силу настоящего приговора суда», — указано в документе.
Арестованы также активы второго фигуранта дела — Игоря Забирана. Их общая стоимость составляет 408 миллионов рублей.
Среди арестованных активов Лавленцева — доли в нескольких коммерческих фирмах, земельные участки в Московской и Тверской областях, а также объекты недвижимости в Москве и Подмосковье. В перечень вошёл даже личный тир экс-чиновника.
Ранее суд приговорил Лавленцева к 13 годам колонии за хищение около трёх миллиардов рублей на строительных подрядах. Он был признан виновным в четырёх эпизодах растраты и мошенничества. Также суд постановил взыскать с него 2,685 миллиарда рублей. Второй фигурант дела Игорь Забиран получил 7,5 лет лишения свободы и штраф в размере 54 миллиона рублей.
Тем временем суд вынес приговоры трём гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны. Вячеслав Шустов, Константин Савостьянов и Сергей Белов, занимавшие должности генеральных директоров коммерческих компаний, были признаны виновными в преступлении. Суд назначил Савостьянову девять лет лишения свободы, в то время как Шустов и Белов получили по шесть лет каждый. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.