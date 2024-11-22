Осуждённый на 13 лет экс-замгубернатора Петербурга лишился миллиардного имущества

Суд в Москве наложил арест на имущество бывшего заместителя губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимира Лавленцева. Общая сумма активов, находящихся под арестом, составляет порядка 1 миллиарда рублей. Об этом говорится в приговоре, который оказался в распоряжении ТАСС.

«На имущество Лавленцева наложен обеспечительный арест на общую сумму 992 миллиона 195 тысяч рублей. Обеспечительный арест сохранить до вступления в силу настоящего приговора суда», — указано в документе.

Арестованы также активы второго фигуранта дела — Игоря Забирана. Их общая стоимость составляет 408 миллионов рублей.

Среди арестованных активов Лавленцева — доли в нескольких коммерческих фирмах, земельные участки в Московской и Тверской областях, а также объекты недвижимости в Москве и Подмосковье. В перечень вошёл даже личный тир экс-чиновника.

Ранее суд приговорил Лавленцева к 13 годам колонии за хищение около трёх миллиардов рублей на строительных подрядах. Он был признан виновным в четырёх эпизодах растраты и мошенничества. Также суд постановил взыскать с него 2,685 миллиарда рублей. Второй фигурант дела Игорь Забиран получил 7,5 лет лишения свободы и штраф в размере 54 миллиона рублей.