Минувшей ночью силы противовоздушной обороны не дали киевскому режиму атаковать российские регионы при помощи БПЛА. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 23 дрона над тремя областями.

«Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА – над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.