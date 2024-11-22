Более двух десятков дронов сбито силами ПВО над тремя регионами РФ
МО: Силы ПВО за ночь сбили 23 дрона над Курской, Калужской и Брянской областями
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны не дали киевскому режиму атаковать российские регионы при помощи БПЛА. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 23 дрона над тремя областями.
«Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА – над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно об уничтожении десяти беспилотников над Брянской областью. Дроны были сбиты в течение ночи силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
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