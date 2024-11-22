Количество жалоб на ошибочную блокировку подозрительных счетов возросло вдвое

Среди россиян стремительно растёт количество недовольных из-за ошибочного отключения от банковского обслуживания. Многие россияне в последнее время попадают в базу подозрительных операций и счетов Банка России. Об этом сообщают в пресс-службе Банка России.

Как передаёт газета «Известия», наибольшее количество жалоб пришлось на период с июля по август 2024 года, когда вступил в силу закон «О приостановке подозрительных переводов». Тогда число обращений возросло на 18,3%. Однако в ЦБ также добавили, что среди жалующихся бывают и те, информации о которых нет в базе данных регулятора. В подобных случаях ситуация может обстоять иначе — возможно человек не понял причину приостановки платежа.

«По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения — основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества», — заявили в Центробанке.