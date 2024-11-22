Количество жалоб на ошибочную блокировку подозрительных счетов возросло вдвое
«Известия»: В РФ чаще жалуются на блокировку счётов из-за включения в базу ЦБ
Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru
Среди россиян стремительно растёт количество недовольных из-за ошибочного отключения от банковского обслуживания. Многие россияне в последнее время попадают в базу подозрительных операций и счетов Банка России. Об этом сообщают в пресс-службе Банка России.
Как передаёт газета «Известия», наибольшее количество жалоб пришлось на период с июля по август 2024 года, когда вступил в силу закон «О приостановке подозрительных переводов». Тогда число обращений возросло на 18,3%. Однако в ЦБ также добавили, что среди жалующихся бывают и те, информации о которых нет в базе данных регулятора. В подобных случаях ситуация может обстоять иначе — возможно человек не понял причину приостановки платежа.
«По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения — основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества», — заявили в Центробанке.
Также в материале издания говорится, что не менее 5,7 тысячи клиентов банков подавали обращение с просьбой убрать их из базы данных. Примечательно, что ещё в 2023-м подобных случаев было значительно меньше — 2,9 тысячи.
Ранее Life.ru рассказывал о ещё одном хитроумном способе, который мошенники придумали, чтобы получить доступ к личным данным россиян и их деньгам. В этой схеме используется Telegram Premium: человеку приходит ссылка, перейдя по которой можно якобы получить в дар платную подписку мессенджера.