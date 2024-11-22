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22 ноября, 06:26

Количество жалоб на ошибочную блокировку подозрительных счетов возросло вдвое

«Известия»: В РФ чаще жалуются на блокировку счётов из-за включения в базу ЦБ

Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru

Среди россиян стремительно растёт количество недовольных из-за ошибочного отключения от банковского обслуживания. Многие россияне в последнее время попадают в базу подозрительных операций и счетов Банка России. Об этом сообщают в пресс-службе Банка России.

Как передаёт газета «Известия», наибольшее количество жалоб пришлось на период с июля по август 2024 года, когда вступил в силу закон «О приостановке подозрительных переводов». Тогда число обращений возросло на 18,3%. Однако в ЦБ также добавили, что среди жалующихся бывают и те, информации о которых нет в базе данных регулятора. В подобных случаях ситуация может обстоять иначе — возможно человек не понял причину приостановки платежа.

«По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решенияоснования для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества», — заявили в Центробанке.

Также в материале издания говорится, что не менее 5,7 тысячи клиентов банков подавали обращение с просьбой убрать их из базы данных. Примечательно, что ещё в 2023-м подобных случаев было значительно меньше — 2,9 тысячи.

ЦБ РФ: Телефонные мошенники предлагают россиянам услуги «инкассаторов»
ЦБ РФ: Телефонные мошенники предлагают россиянам услуги «инкассаторов»

Ранее Life.ru рассказывал о ещё одном хитроумном способе, который мошенники придумали, чтобы получить доступ к личным данным россиян и их деньгам. В этой схеме используется Telegram Premium: человеку приходит ссылка, перейдя по которой можно якобы получить в дар платную подписку мессенджера.

Мария Любицкая
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