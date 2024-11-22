«Всё идёт не туда»: ООН обеспокоена развитием конфликта на Украине

Украине и России следует принять срочные меры для урегулирования конфликта и предотвращения эскалации. С таким заявлением выступил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы уже много раз говорили, защиту гражданских лиц», — сказал он.

Дюжаррик отметил, что ООН ожидает от сторон завершения конфликта согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи, международному праву и территориальной целостности.