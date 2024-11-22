Страх возмездия: Западный журналист заявил о тревожной обстановке в столице Украины
Журналист Лайонс: В Киеве из-за угрозы воздушного удара началась паника
Среди личного состава ВСУ и на улицах Киева бушует паника от страха перед ответными ударами России. С таким заявлением выступил австралийский журналист Джон Лайонс в эфире телеканала ABC News.
«Очевидно, что на поле боя царит паника <…> Но паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. Зеленский призвал украинцев «не поддаваться панике», — сказал Лайонс.
По словам журналиста, западные политики начали подбирать слова и открещиваться от Владимира Зеленского из-за страха перед ядерным ударом от Москвы. Он добавил, что власти Великобритании побаиваются признаваться, что именно их ракеты использует Киев. Джонсон отметил, что у России гораздо больше боеголовок, чем у любой другой страны.
Вчера президент РФ Владимир Путин доложил об ударе новейшей системой «Орешник» по объекту ОПК Украины. Эта атака стала ответной на обстрелы территории России дальнобойными западными ракетами ATACMS (США) и Storm Shadow (Британия).
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