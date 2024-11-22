Страх возмездия: Западный журналист заявил о тревожной обстановке в столице Украины

Среди личного состава ВСУ и на улицах Киева бушует паника от страха перед ответными ударами России. С таким заявлением выступил австралийский журналист Джон Лайонс в эфире телеканала ABC News .

«Очевидно, что на поле боя царит паника <…> Но паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. Зеленский призвал украинцев «не поддаваться панике», — сказал Лайонс.

По словам журналиста, западные политики начали подбирать слова и открещиваться от Владимира Зеленского из-за страха перед ядерным ударом от Москвы. Он добавил, что власти Великобритании побаиваются признаваться, что именно их ракеты использует Киев. Джонсон отметил, что у России гораздо больше боеголовок, чем у любой другой страны.