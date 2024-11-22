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22 ноября, 07:40

«Она разрушилась»: Модель труда в России претерпела коренные изменения, считает экономист

Экономист Аузан заявил о конце российской модели рынка труда, появившейся в 90-х

Российская модель рынка труда, существовавшая с 90-х годов, практически полностью умерла. Больше всего на это повлияли пандемия и технологический прогресс, считает экономист и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в интервью РБК.

«[Раньше] людей не увольняли при трудностях, им опускали зарплату, платили за простой, и они были, ну, извините, почти как крепостные. <…> Всё, больше нет русской модели рынка труда. <…> Она разрушилась», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что во время всеобщей удалёнки люди начали задумываться о фрилансе, работе на несколько предприятий и собственном бизнесе. Люди чаще ставили под сомнение актуальности выхода н рабочие места. По мнению Аузана, работники предпочитают работать из дома или дачи, где рядом семья и спокойствие.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / QuiBee

Николай Рюмин
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