На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Днепропетровской областях и Сумах

Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Киевской, Днепропетровской областях и городе Сумы. Подробности не указываются.

«Киевщина, Днепропетровщина — взрывы», — говорится в одной из публикаций.

По данным официальной карты воздушных тревог на 10:30 мск, сирены звучат в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Незалежной.