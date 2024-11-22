На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Днепропетровской областях и Сумах
Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Киевской, Днепропетровской областях и городе Сумы. Подробности не указываются.
«Киевщина, Днепропетровщина — взрывы», — говорится в одной из публикаций.
По данным официальной карты воздушных тревог на 10:30 мск, сирены звучат в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Незалежной.
Ранее подполье сообщило о российском ударе по полигону бывшего военного училища в Сумской области. Этот объект считался заброшенным, однако на территории видели усиленную охрану и блокпосты.
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