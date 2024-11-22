На Москву несётся снежный циклон «Каэтано»

В грядущую субботу в московский регион нагрянет циклон «Каэтано». Он принесёт с собой осадки высотой 9-11 миллиметров. Постепенно начнётся формирование снежного покрова, высота которого достигнет уровня 4-6 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу столичный регион будет атакован довольно активным балканским циклоном «Каэтано» с юго-запада, из-за чего в Москве зарядят обильные влажные снегопады – выпадет в переводе на воду 9-11 миллиметров осадков. Проснувшись по утру в первый выходной, москвичи обнаружат за окном снежный пейзаж», — рассказал Тишковец в беседе с РИА «Новости».