WhatsApp добавил функцию текстовой расшифровки голосовых сообщений

WhatsApp представил долгожданную функцию расшифровки голосовых сообщений. Об этом рассказали РИА «Новости».

Теперь пользователи мессенджера могут не только слушать голосовые сообщения, но и читать их текстовые версии прямо на экране своего устройства. Это особенно удобно в ситуациях, когда невозможно или неудобно слушать аудиосообщение, например, в общественном транспорте или на совещании.

Функция расшифровки уже поддерживает русский язык, что делает её доступной для огромного числа пользователей. Как сообщает компания, текстовые версии голосовых генерируются непосредственно на устройстве, что обеспечивает максимальную конфиденциальность. Расшифровки остаются исключительно на телефоне пользователя, и никто, включая сотрудников WhatsApp, не имеет доступа к этим данным.

Чтобы активировать или деактивировать функцию, необходимо зайти в раздел «Настройки» приложения, затем в «Чаты» и выбрать пункт «Расшифровка голосовых сообщений». После этого пользователю нужно будет указать язык транскрибации. На данный момент WhatsApp поддерживает четыре варианта: английский, португальский, испанский и русский.

Для того чтобы увидеть текстовую версию конкретного голосового, достаточно нажать на него и удерживать, после чего появится кнопка «Транскрибировать». Это делает процесс интуитивно понятным и быстрым.

Компания заявила, что продолжит работать над усовершенствованием функции. В ближайшее время планируется добавить поддержку других языков, что позволит пользователям по всему миру использовать расшифровку голосовых сообщений на своём родном языке. WhatsApp также подчеркнул, что продолжает совершенствовать систему, чтобы сделать общение ещё более удобным и безопасным.