Когда и в каких случаях нотариуса можно вызвать на дом

Обратиться к нотариусу можно не только в самой конторе — ряд услуг специалисты оказывают и в выездном порядке. В Федеральной нотариальной палате рассказали, в каких случаях можно пригласить нотариуса к себе и какие необычные истории случались в их практике в самых отдалённых уголках России, сообщают РИА «Новости».

Пресс-служба Федеральной нотариальной палаты сообщает, что каждое 85-е нотариальное действие совершается вне конторы. В первых трёх кварталах 2024 года было выполнено 319,2 тысячи выездов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по числу выездов стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан. При выездах для граждан с ограниченными возможностями передвижения, четвёрка мест-лидеров остаётся той же, а пятое место занимает Ростовская область.

Наиболее востребованы выездные услуги по оформлению доверенностей, а также по наследственным делам и сделкам с недвижимостью. Особенности места выезда часто влияют на характер сделок: например, на Крайнем Севере в завещаниях упоминаются олени и оружие вместо квартир и машин.

В половине случаев выезд нотариуса необходим из-за здоровья заявителя. Нотариуса приглашают к пожилым, тяжело больным гражданам, ветеранам и инвалидам, а также в больницы и пансионаты для престарелых. Нотариусы выезжают в пункты сбора раненых, госпитали, колонии, СИЗО и пункты временного размещения жителей приграничных районов. Ещё одно важное направление работы — труднодоступные и малонаселённые регионы России.