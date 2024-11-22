Подавляющее большинство россиян доверяют Путину, выяснили социологи

Подавляющее большинство граждан РФ доверяют президенту Владимиру Путину и одобряют его работу. Это следует из последних социологических исследований.

Так, согласно данным Фонда Общественное мнение (ФОМ), главе государства доверяют 82% россиян. В свою очередь Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что 75,5% респондентов одобряют деятельность Путина на посту президента.