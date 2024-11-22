МВД завело дело после сожжения неизвестными «Шалаша Ленина» в Петербурге
Сгоревший «Шалаш Ленина» под Санкт-Петербургом. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
В петербургском городе Сестрорецк возбуждено уголовное дело по факту сожжения «Шалаша Ленина» на территории музея. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)», — говорится в сообщение. Проводятся оперативно-следственные действия.
Напомним, на базе музейного комплекса в Сестрорецке полностью выгорела реконструкция «Шалаша Ленина». Объект является реконструкцией реального шалаша, в котором прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев в 1917 году.