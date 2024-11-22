МВД завело дело после сожжения неизвестными «Шалаша Ленина» в Петербурге

В петербургском городе Сестрорецк возбуждено уголовное дело по факту сожжения «Шалаша Ленина» на территории музея. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)», — говорится в сообщение. Проводятся оперативно-следственные действия.