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22 ноября, 09:22

МВД завело дело после сожжения неизвестными «Шалаша Ленина» в Петербурге

Сгоревший «Шалаш Ленина» под Санкт-Петербургом. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Сгоревший «Шалаш Ленина» под Санкт-Петербургом. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В петербургском городе Сестрорецк возбуждено уголовное дело по факту сожжения «Шалаша Ленина» на территории музея. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)», — говорится в сообщение. Проводятся оперативно-следственные действия.

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Напомним, на базе музейного комплекса в Сестрорецке полностью выгорела реконструкция «Шалаша Ленина». Объект является реконструкцией реального шалаша, в котором прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев в 1917 году.

Мария Любицкая
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