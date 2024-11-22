Британка с опухолью мозга назвала первый симптом болезни и дала совет другим

27-летняя Кимберли Бэггли из Сток-он-Трента, Стаффордшир, столкнулась с редкой злокачественной опухолью мозга — астроцитомой третьей степени. В июне 2023 года, после длительных попыток выяснить причины недомогания, ей поставили диагноз. Первый симптом болезни она назвала изданию Mirror. Кимберли постоянно испытывала сильные мигрени и покалывание в лице, но врачи лишь назначали обезболивающие. Через неделю после появления симптомов она потеряла сознание. После госпитализации и проведения МРТ у неё обнаружили опухоль.

Кимберли перенесла краниотомию, в ходе которой хирурги удалили 95% опухоли. Операция стала для неё самым страшным испытанием в жизни, однако она справилась и прошла тридцать три сеанса радиотерапии и десять курсов химиотерапии. Только спустя полтора года после начала лечения женщина начала чувствовать себя лучше.

История Кимберли привлекла внимание после того, как британская телеведущая Давина МакКолл сообщила о своей доброкачественной опухоли мозга. Кимберли выразила радость, что история Давины помогает привлечь внимание к проблеме опухоли мозга, но также поделилась своими переживаниями о том, что «обычные люди» без финансовых возможностей остаются в неведении.

«Давине в каком-то смысле очень повезло — у неё была возможность пройти частное обследование. А обычные люди, как я, не могут себе этого позволить», — отметила Кимберли.

Она также дала совет Давине и другим пациентам, столкнувшимся с подобными диагнозами: «Сохраняйте позитивный настрой и чувство юмора. Помните, вы — человек, а не статистика».

Кимберли подчеркнула важность публичных обсуждений таких диагнозов, чтобы люди знали больше о процедурах лечения и о том, сколько человек ежегодно сталкиваются с этой болезнью. Сейчас Кимберли с нетерпением ждёт возвращения к привычной жизни и надеется, что её история поможет другим пациентам не терять надежду и бороться за своё здоровье.