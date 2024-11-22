Ингибиторы РАС, которыми лечат давление, могут вызвать проблемы с почками

В мире более 1,3 миллиарда гипертоников, и большинство из них принимают препараты, которые, как выяснили учёные из Виргинского университета, могут вызывать поражение почек. Эти лекарства часто назначаются в первую очередь для снижения артериального давления, в том числе и в России. Об этом сообщает aif.ru.

Медикаменты, вызывающие наибольшие опасения, широко известны среди пациентов с гипертонией. Это те самые «приламы» и «сартаны» — препараты с окончаниями «-прил» и «-сартан», которые часто назначаются в качестве средств первого выбора для снижения давления.

При длительном применении таких лекарств почки начинают вырабатывать больше ренина, что приводит к изменениям в их структуре. Клетки, производящие этот гормон, увеличиваются в размере и начинают синтезировать вещества, способствующие разрастанию тканей вокруг мелких сосудов. Это может вызвать их воспаление, сужение и, в конечном итоге, привести к почечной недостаточности.

Открытия учёных подтверждены не только на животных, но и на людях. Тем не менее, эксперты настроены оптимистично и надеются, что дальнейшие исследования помогут разработать способы предотвращения побочных эффектов таких препаратов. «Наша следующая цель — выяснить, как взаимодействуют рениновые, гладкомышечные, нервные и воспалительные клетки при ингибировании РАС. Это может открыть новые пути для предотвращения побочных эффектов при лечении гипертонии», — рассказала Мария Луиза Секейра-Лопес, доктор медицины Виргинского университета.

Учёные не призывают немедленно отказываться от препаратов, ингибирующих РАС, поскольку это может быть опасно для здоровья. Кроме того, вред от длительного приёма этих лекарств накапливается постепенно, и его масштабы пока трудно оценить. К тому же, неясно, у всех ли пациентов возникает такой эффект, или только у некоторых. Тем не менее, учёные подчеркивают важность продолжения исследований, чтобы в будущем можно было бы минимизировать риски для почек при лечении гипертонии.