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22 ноября, 09:30

Путин встретился с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым

Путин встретился с Мироновым. Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»

Путин встретился с Мироновым. Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Об этом докладывает телеграм-канал «Кремль. Новости».

«Хотел бы узнать, как вы оцениваете ситуацию сейчас, что считаете наиболее важным, актуальным, и над чем фракция работает в Думе», — обратился президент к Миронову.

Глава партии отметил, что фракция уделяет внимание родным участников спецоперации. Миронов признался, что лично несёт шефство над четырьмя подобными семьями.

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Николай Рюмин
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