Путин встретился с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым
Путин встретился с Мироновым. Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Об этом докладывает телеграм-канал «Кремль. Новости».
«Хотел бы узнать, как вы оцениваете ситуацию сейчас, что считаете наиболее важным, актуальным, и над чем фракция работает в Думе», — обратился президент к Миронову.
Глава партии отметил, что фракция уделяет внимание родным участников спецоперации. Миронов признался, что лично несёт шефство над четырьмя подобными семьями.
Недавно Минюст вновь отказался регистрировать Партию любителей пива (ПЛП) из-за ошибок в регистрационных документах. Основатель заявил, что не унывает и продолжит решать возникающие проблемы.