Парень опубликовал трогательную запись из личного дневника прадедушки

Пользователь Reddit под ником PureValLiam опубликовал страницу из личного дневника своего прадедушки Фрэнка. Публикация вызвала бурное обсуждение и трогательные комментарии в Сети, некоторые пользователи признались, что запись довела их до слёз.

На фотографии, прикрепленной к посту, запечатлены слова прабабушки Мэри, написанные после смерти её супруга 17 апреля 1932 года. Она рассказывает: «Фрэнка, моего обожаемого мужа, не стало. Лучший парень на свете. Пусть он будет вечно счастлив на небесах, а я буду выполнять все его указания, насколько это в моих силах, и воссоединюсь с ним в другом, лучшем мире».

В своём дневнике Фрэнк в основном содержал имена пациентов и заметки на полях, иногда даже комментарии о погоде. Например, «сегодня было ветрено». Однако именно эта запись в дневнике, полная любви и преданности, привлекла внимание пользователей.

Больше всего пользователи оценили фразу «лучший парень на свете». Кто-то отметил, что называет своего возлюбленного так же. Другие выразили надежду, что Мэри нашла покой: «Бедная Мэри. Надеюсь, она обрела хоть какой-то покой в этом бренном мире», — написали они. Некоторые отметили, что эта запись завершила историю Фрэнка: «Она закончила его историю», — отметили в комментариях.

PureValLiam уточнил, что прадедушка работал урологом. Причиной его смерти стал туберкулёз, вероятно, подхваченный от пациента. В своём завещании Фрэнк простил все медицинские долги, которые ему были должны. «Моему дедушке было 9 лет, когда его отец Фрэнк умер», — уточняет автор.

Дедушка автора, cын Фрэнка, заботился о своей матери и сестре после кончины. Он служил в Сан-Паулу в армии во время Второй мировой войны, также сдал экзамен на адвоката. Истории, подобные этой, продолжают трогать сердца пользователей, напоминая о важности любви и памяти.