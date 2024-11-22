Модный приговор: Минюст захотел обновить гардероб заключённых и арестантов

В России планируется обновление гардероба для заключённых и арестантов. Проект приказа Минюста о внесении изменений в регламент одежды для лиц, находящихся в следственных изоляторах (СИЗО) и колониях, был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, мужчины в СИЗО и колониях смогут носить трикотажные зимние шапки, футболки и шарфы, сообщает «Коммерсантъ». Однако в тюрьмах использование шарфов останется под запретом из-за риска их использования для нападений на сокамерников. Женщинам разрешат носить легинсы, пижамы и халаты.

Несмотря на изменения, некоторые ограничения сохранятся. Головные уборы, вне зависимости от пола, разрешены только черного цвета, а футболки — бежевые для женщин и черные для мужчин. Халаты можно носить только в бежевых или красно-бордовых оттенках и в клетку. Пижамы, рубашки и брюки должны быть светло-серого цвета.

На данный момент документ находится на стадии общественного обсуждения.