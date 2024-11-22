Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 09:10

Модный приговор: Минюст захотел обновить гардероб заключённых и арестантов

«Коммерсантъ»: В российских тюрьмах заключённым разрешат носить пижамы

В России планируется обновление гардероба для заключённых и арестантов. Проект приказа Минюста о внесении изменений в регламент одежды для лиц, находящихся в следственных изоляторах (СИЗО) и колониях, был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, мужчины в СИЗО и колониях смогут носить трикотажные зимние шапки, футболки и шарфы, сообщает «Коммерсантъ». Однако в тюрьмах использование шарфов останется под запретом из-за риска их использования для нападений на сокамерников. Женщинам разрешат носить легинсы, пижамы и халаты.

Несмотря на изменения, некоторые ограничения сохранятся. Головные уборы, вне зависимости от пола, разрешены только черного цвета, а футболки — бежевые для женщин и черные для мужчин. Халаты можно носить только в бежевых или красно-бордовых оттенках и в клетку. Пижамы, рубашки и брюки должны быть светло-серого цвета.

На данный момент документ находится на стадии общественного обсуждения.

Российские знаменитости до и после СИЗО: как изменились их жизнь и внешность
Российские знаменитости до и после СИЗО: как изменились их жизнь и внешность

А ранее в Пермском крае исправительная колония № 2 в городе Соликамске, более известная как «Белый лебедь», закупила игровую приставку Sony PlayStation 4. Информация о таком необычном для колонии заказе была размещена на сайте госзакупок.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • сизо
  • ФСИН России
  • Минюст РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar