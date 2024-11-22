Умирающая звезда за пределами Млечного Пути: первые снимки

Астрономы впервые сделали детальные снимки умирающей звезды WOH G64, она расположена в Большом Магеллановом Облаке, за пределами нашей галактики. Это стало возможным благодаря Европейской южной обсерватории (ESO) и прибору «Очень большой телескоп» (VLT), который установлен на чилийской горе Серро-Параналь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Европейскую южную обсерваторию, звезда WOH G64 классифицируется как красный сверхгигант. Она находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли и в 2000 раз превышает размеры нашего Солнца. На последних стадиях своей жизни такие звёзды сбрасывают внешние слои газа и пыли, это может длиться тысячи лет. Новые наблюдения показали: WOH G64 стала тусклее. Это свидетельствует о приближении к взрывному концу — превращении в сверхновую.

Команда астрономов, включая ведущего автора исследования Онака Кейичи из Университета имени Андреса Бельо в Чили, обнаружила, что звезда окружена плотным «коконом» из горячего газа, напоминающим яйцо. Это может означать, что умирающие звёзды резко выбрасывают большие количества материи перед взрывом сверхновой. Соавтор исследования Якко ван Лун, директор Килской обсерватории, наблюдает за WOH G64 с 1990-х годов и отмечает, что любые резкие изменения могут приблизить небесное тело к взрыву.

Это важное открытие помогает учёным лучше понять процессы, происходящие на последних стадиях жизни красных сверхгигантов, и их роль в эволюции галактик. Полученные изображения открывают новые горизонты для изучения умирающих звёзд за пределами Млечного Пути.