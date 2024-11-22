Крёстная дочь Пугачёвой получила в подарок на 20-летие премиальный автомобиль

Алина Галкина, крёстная дочь известной певицы Аллы Пугачёвой и племянница комика Максима Галкина*, отпраздновала своё 20-летие с роскошным подарком — белоснежным автомобилем BMW. Новый автомобиль девушка показала в своих соцсетях.

Однако, кто именно его подарил, остаётся загадкой. Наиболее вероятные версии — родители или крёстная с дядей, которые, несмотря на сложные отношения с соотечественниками в России, продолжают поддерживать Алину.

В своём блоге Алина поделилась впечатлениями от подарка, признавшись, что сначала сильно волновалась, когда приехала в автосалон. Там девушку сопровождал её избранник Михаил, которому она доверила ключи от нового авто. Алина увидела машину и отметила: «У неё глаза, как у меня!».

Известно, что сейчас Алина живёт в Европе, куда переехала около года назад из-за учёбы. Первое время ей было сложно адаптироваться к новой обстановке, но вскоре она нашла друзей и завела романтические отношения. Несмотря на жизнь за границей, девушка регулярно возвращается в Россию на праздники.

В прошлом году Алина отметила 19-летие на Кипре в компании крёстной матери и дяди, с которыми поддерживает тёплые отношения. В этом году она не делилась подробностями праздника. Возможно, близкие попросили её не афишировать детали. Кроме того, в январе стало известно, что Алина начала карьеру певицы и записала свой первый трек с помощью лейбла Legacy Music. Хотя семья изначально не поддерживала её стремление стать артисткой и советовала ей более «серьёзную» профессию, Алина продолжает следовать своим мечтам.

Недавно мы показывали новые фото семьи Пугачёвой и Галкина*. На свежем снимке вместе с парой позируют их дети, Гарри и Лиза, а также старшая дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте. Близкие встретились в США, где Галкин* выступает с концертами.