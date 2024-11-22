Сгоревший под Петербургом «Шалаш Ленина» восстановят
Сгоревший «Шалаш Ленина» под Санкт-Петербургом. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
«Шалаш Ленина», сгоревший под Сестрорецком в Петербурге, восстановят в ближайшие месяцы. Об этом рассказала директор музейного комплекса Наталья Коваленко. По её словам, придётся полностью восстанавливать металлический каркас, который прослужил более 20 лет.
«Решение о воссоздании даже не стоит, так как мы планировали его обновление в апреле 2025 года. Но попробуем сделать как можно скорее, если позволит погода и обстоятельства, так как закупка происходит в соответствии с ФЗ 44 и процедура в среднем занимает около двух месяцев», — рассказала Коваленко «Газете.Ru».
Она добавила, что пока не установлено, был это умышленный или неумышленный поджог.
Напомним, памятник «Шалаш Ленина» — это реконструкция реального шалаша, в котором в 1917 году от ордера на арест, выданного Временным правительством, прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев. Его уже неоднократно восстанавливали после пожаров и ураганов. И последний такой случай произошёл на днях — «Шалаш» на базе музейного комплекса в Сестрорецке полностью выгорел.