Сгоревший под Петербургом «Шалаш Ленина» восстановят

«Шалаш Ленина», сгоревший под Сестрорецком в Петербурге, восстановят в ближайшие месяцы. Об этом рассказала директор музейного комплекса Наталья Коваленко. По её словам, придётся полностью восстанавливать металлический каркас, который прослужил более 20 лет.

«Решение о воссоздании даже не стоит, так как мы планировали его обновление в апреле 2025 года. Но попробуем сделать как можно скорее, если позволит погода и обстоятельства, так как закупка происходит в соответствии с ФЗ 44 и процедура в среднем занимает около двух месяцев», — рассказала Коваленко «Газете.Ru».

Она добавила, что пока не установлено, был это умышленный или неумышленный поджог.