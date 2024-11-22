«Перепутали левый и правый глаз»: Зрение москвича ухудшилось после лазерной коррекции в клинике

Житель Москвы по имени Алексей обвинил клинику «Микрохирургия глаза им. Фёдорова» в испорченном зрении после лазерной коррекции. По словам мужчины, врачи перепутали левый и правый глаз. Он отметил, что теперь один глаз не видит вдаль, а другой — вблизи, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Москвич рассказал, что для коррекции зрения выбрал технологию Smile, а врачи использовали более новую технологию Clear, которая, по их словам, отличается эффективностью и минимальными рисками. При этом название в договоре указано не было. Алексей утверждает, что после операции у него снизилась острота зрения и появился астигматизм.

Потерпевший решился на повторную операцию в другой клинике, на которую ушло более 500 тысяч рублей. На «Микрохирургию глаза им. Фёдорова» мужчина подал в суд. В клинике признали, что острота зрения действительно немного снизилась (до 0,7) из-за синдрома сухого глаза.

«Пациенту была назначена терапия. Специалисты учреждения рекомендовали докоррекцию на бесплатной основе через 6–12 месяцев, так как, по мнению ведущих отечественных и зарубежных специалистов, выполнение повторного вмешательства в более ранние сроки сопряжено с высоким риском осложнений. Тем не менее пациент обратился в другую клинику, подвергнув себя риску», — объяснила заведующая отделом лазерной рефракционной хирургии Ирина Мушкова.