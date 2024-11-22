Смертельно опасный диагноз оказался причиной постоянных синяков у британки
Пеппи Скобби пережила искусственную кому во время лечения. Обложка © freepik.com / DC Studio
Жительница Великобритании Пеппи Скобби страдала от постоянных пневмоний, усталости и синяков от незначительных ударов. Последней каплей стала незаживающая рана на пальце. Когда женщина обратилась к врачам, они диагностировали рак крови и костного мозга, передаёт Glasgow Live.
Пеппи Скоби, мать троих детей, обратилась к врачам в 2017 году, сдала анализы и они показали острый миелоидный лейкоз. «Я лишилась дара речи, когда мне поставили диагноз, хотя теперь я знаю, что у меня были все характерные симптомы лейкемии», — делится Пеппи Скоби. Незаживающие раны, усталость и синяки от незначительных ударов оказались симптомами серьёзной болезни.
В течение нескольких лет Пеппи проходила химиотерапию, в ходе которой столкнулась с осложнениями, такими как пневмония и сепсис. Три недели она провела в искусственной коме. После ещё двух химиотерапий состояние удалось стабилизировать. Добившись ремиссии, врачи отпустили пациентку домой.
Спустя семь лет 53-летняя Пеппи продолжает бороться с последствиями лечения. У нее ухудшилось состояние костей, потребовалась замена коленного сустава, есть проблемы с кишечником, также женщина испытывает постоянные боли. Пеппи Скобби продолжает регулярно сдавать анализы крови, чтобы контролировать своё состояние. В ближайшее время британке предстоит операция по замене тазобедренного сустава.
После перенесённой болезни женщина занялась благотворительностью. Недавно она поддержала британский фонд, который выделяет стипендии исследователям, разрабатывающим более щадящие методы лечения лейкемии.
Ранее учёные разработали новый метод ранней диагностики рака эндометрия. Новый подход позволяет определять биомаркеры заболевания в восьми из десяти случаев, что значительно повышает шансы на успешное лечение.