Смертельно опасный диагноз оказался причиной постоянных синяков у британки

Жительница Великобритании Пеппи Скобби страдала от постоянных пневмоний, усталости и синяков от незначительных ударов. Последней каплей стала незаживающая рана на пальце. Когда женщина обратилась к врачам, они диагностировали рак крови и костного мозга, передаёт Glasgow Live.

Пеппи Скоби, мать троих детей, обратилась к врачам в 2017 году, сдала анализы и они показали острый миелоидный лейкоз. «Я лишилась дара речи, когда мне поставили диагноз, хотя теперь я знаю, что у меня были все характерные симптомы лейкемии», — делится Пеппи Скоби. Незаживающие раны, усталость и синяки от незначительных ударов оказались симптомами серьёзной болезни.

В течение нескольких лет Пеппи проходила химиотерапию, в ходе которой столкнулась с осложнениями, такими как пневмония и сепсис. Три недели она провела в искусственной коме. После ещё двух химиотерапий состояние удалось стабилизировать. Добившись ремиссии, врачи отпустили пациентку домой.

Спустя семь лет 53-летняя Пеппи продолжает бороться с последствиями лечения. У нее ухудшилось состояние костей, потребовалась замена коленного сустава, есть проблемы с кишечником, также женщина испытывает постоянные боли. Пеппи Скобби продолжает регулярно сдавать анализы крови, чтобы контролировать своё состояние. В ближайшее время британке предстоит операция по замене тазобедренного сустава.

После перенесённой болезни женщина занялась благотворительностью. Недавно она поддержала британский фонд, который выделяет стипендии исследователям, разрабатывающим более щадящие методы лечения лейкемии.