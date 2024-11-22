75% терпят фиаско: Почему не стоит возвращаться к бывшему начальнику

Если бывший начальник зовёт вновь поработать вместе, не спешите соглашаться! Чисто статистически вы сможете достигнуть успеха лишь в четверти случаев. Об этом рассказал управляющий партнёр рекрутинговой компании Владислав Быханов. По его словам, большинство вернувшихся не добивается желаемых результатов и быстро увольняется.

«Этим начальникам попросту нужны «подпорки», назовём это так. Как итог — люди срываются с хороших позиций и увольняются из достойных компаний. В 75% случаев все эти стартапы заканчиваются неудачей», — отметил эксперт.