75% терпят фиаско: Почему не стоит возвращаться к бывшему начальнику
Эксперт Быханов рекомендовал не возвращаться к бывшему начальнику
Если бывший начальник зовёт вновь поработать вместе, не спешите соглашаться! Чисто статистически вы сможете достигнуть успеха лишь в четверти случаев. Об этом рассказал управляющий партнёр рекрутинговой компании Владислав Быханов. По его словам, большинство вернувшихся не добивается желаемых результатов и быстро увольняется.
«Этим начальникам попросту нужны «подпорки», назовём это так. Как итог — люди срываются с хороших позиций и увольняются из достойных компаний. В 75% случаев все эти стартапы заканчиваются неудачей», — отметил эксперт.
Он добавил в интервью радио Sputnik, что после увольнения сотрудники ещё долго не могут найти работу. Поэтому, чтобы не потерпеть фиаско, предложение от бывшего начальника нужно рассматривать с точки зрения не личных контактов, а собственных амбиций и ситуации на рынке труда.
Ранее россиян призвали хорошенько подумать, прежде чем увольняться. Кроме того, экономист объяснил, почему сотрудники перестали бояться потерять работу.
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