Сергей Пенкин пригласил молодую певицу из Владивостока в гастрольный тур

Как сообщает издание «7 Дней», 63-летний Пенкин, впечатлённый талантом Александры, сделал ей неожиданное предложение. «Ужасно всё хорошо! Я буду у вас во Владивостоке с концертами, я хотел бы, чтобы вы у меня на концерте выступили. Не только во Владивостоке, а по всей стране», — заявил артист в эфире. Это предложение стало настоящим подарком для Жибарь, которая теперь может рассчитывать на выступления на большой сцене в рамках гастрольного тура Сергея. Выступление Александры не оставило равнодушными и других судей проекта, которые отметили её вокальные данные и артистизм. Участие в туре с Пенкиным может стать для Жибарь серьёзным стартом в музыкальной карьере.