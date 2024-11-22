Сергей Пенкин пригласил молодую певицу из Владивостока в гастрольный тур
Сергей Пенкин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / penkinofficial
В свежем выпуске шоу «Царица» на телеканале «Пятница!» произошло событие, которое может стать поворотным в карьере молодой певицы из Владивостока. Александра Жибарь, выступившая с проникновенной интерпретацией песни Валерии «Нежность моя», покорила сердца членов жюри, включая популярного российского артиста Сергея Пенкина.
Как сообщает издание «7 Дней», 63-летний Пенкин, впечатлённый талантом Александры, сделал ей неожиданное предложение. «Ужасно всё хорошо! Я буду у вас во Владивостоке с концертами, я хотел бы, чтобы вы у меня на концерте выступили. Не только во Владивостоке, а по всей стране», — заявил артист в эфире. Это предложение стало настоящим подарком для Жибарь, которая теперь может рассчитывать на выступления на большой сцене в рамках гастрольного тура Сергея. Выступление Александры не оставило равнодушными и других судей проекта, которые отметили её вокальные данные и артистизм. Участие в туре с Пенкиным может стать для Жибарь серьёзным стартом в музыкальной карьере.
Несмотря на успехи в творчестве, личная жизнь Сергея Пенкина сложилась не так удачно. Артист был женат дважды: первый брак с англичанкой Стефанией распался из-за её желания жить за границей. Второй союз с журналисткой Еленой Проценко завершился разводом в 2002 году. У музыканта нет собственных детей, но он поддерживает тесные отношения с племянниками, подчёркивая важность семейных связей.
Теперь благодаря поддержке Пенкина у Александры Жибарь появляется шанс завоевать сердца зрителей по всей стране и сделать свой первый шаг к большой сцене.
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